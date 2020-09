La UEFA arriva a Bergamo per il Gewiss Stadium (Di lunedì 7 settembre 2020) Settimana fondamentale quella che inizia oggi per l’Atalanta, non solo per gli allenamenti, ma anche per la questione stadio. Come riporta il Quotidiano Sportivo, in giornata arriveranno a Bergamo gli emissari della UEFA per due giorni di sopralluogo per valutare i lavori di adeguamento del Gewiss Stadium. La lista di richieste presentata dall’organismo europeo per … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

FinancialSs : La UEFA arriva a Bergamo per il Gewiss Stadium #calcio #finanza - CalcioFinanza : La #UEFA arriva a #Bergamo per il #GewissStadium - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione La UEFA arriva a Bergamo per il Gewiss Stadium: Settimana fondamentale quella che in… - MarcoDiMaro : De Laurentiis: 'Se mi arriva un calciatore positivo dalle Nazionali l'UEFA se ne pentirà, farò parlare gli avvocati'. - giumau69 : @SandroSca Invece di distruggere e criticare, pensate, oppure il vostro cervello non arriva più avanti di un giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA arriva La UEFA arriva a Bergamo per il Gewiss Stadium Calcio e Finanza Buon compleanno, Fornaroli: il primo gol alla Sampdoria – VIDEO

Bruno Fornaroli spegne oggi 33 candeline. L’ex attaccante della Sampdoria, arrivato in blucerchiato nella stagione 2008/09, resterà a Genova solo sei mesi nei quali collezionerà dieci presenze totali ...

Stadio, «in campo» gli ispettori Uefa Al via il sopralluogo in ottica Champions

Nel primo pomeriggio di lunedì al via il sopralluogo per valutare se l’impianto potrà ospitare le partite di Champions League. Martedì mattina il secondo appuntamento. Nell’ambiente trapela un certo o ...

Bruno Fornaroli spegne oggi 33 candeline. L’ex attaccante della Sampdoria, arrivato in blucerchiato nella stagione 2008/09, resterà a Genova solo sei mesi nei quali collezionerà dieci presenze totali ...Nel primo pomeriggio di lunedì al via il sopralluogo per valutare se l’impianto potrà ospitare le partite di Champions League. Martedì mattina il secondo appuntamento. Nell’ambiente trapela un certo o ...