Khashoggi, è farsa: condannati senza nome e pene ridotte (Di lunedì 7 settembre 2020) A quasi due anni dalla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel consolato di Riyadh a Istanbul, la farsa del processo in Arabia saudita è completa: ieri la corte ha trasformato in 20 anni di carcere la condanna a morte per cinque imputati, comminata nel dicembre scorso, e ha ridotto a 10 anni la pena a 24 per altri tre, a seguito del perdono (chissà quanto spontaneo) della famiglia Khashoggi. Di nessuno di loro si conosce ancora il nome. Di … Continua L'articolo Khashoggi, è farsa: condannati senza nome e pene ridotte proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fisco24_info : Fidanzata di Khashoggi: 'la sentenza di Riad è una farsa': Hatice Cengiz: 'Hanno chiuso il caso senza dire la verit… - TelevideoRai101 : Khashoggi,fidanzata: è sentenza farsa - GianniRosini : Jamal Khashoggi, 20 anni di carcere per cinque killer. La fidanzata del reporter: “Una farsa”. Onu: “Parodia di giu… -