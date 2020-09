Johnson lancia un ultimatum per trovare un accordo sulla Brexit (Di lunedì 7 settembre 2020) Il primo ministro britannico Boris Johnson lancia un ultimatum all’Unione Europea. Il premier ha affermato che, se entro il 15 ottobre non si raggiungesse un accordo sulla Brexit, il Regno Unito deciderebbe di abbandonare definitivamente i colloqui. Boris Johnson lancia un ultimatum sulla Brexit Riprendono i dissidi fra il Regno Unito e l’Unione Europea sui … Leggi su periodicodaily

