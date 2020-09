Inter, Kolarov è a Milano: nelle prossime ore le visite mediche (Di lunedì 7 settembre 2020) La nuova avventura italiana di Aleksandar Kolarov sta per iniziare. Dopo aver vestito le maglie di Lazio e Roma, il terzino serbo è sbarcato a Milano per sottoporsi nelle prossime ore ad una parte delle visite mediche prima di procedere con la firma sul contratto per unirsi all’Inter. L’ormai ex terzino della Roma, 35 anni da compiere a novembre, è atterrato intorno alle 14 a Linate, con un volo privato partito direttamente dalla Serbia. Leggi su sportface

