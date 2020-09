Insigne: “Prestazione di personalità. Barella corre per tre” (Di lunedì 7 settembre 2020) Lorenzo Insigne commenta così la vittoria dell’Italia sull’Olanda: “Abbiamo fatto una grande prestazione, giocando con personalità. Il mister ci aveva chiesto di esprimere il nostro gioco, e ci siamo riusciti. Siamo tutti contenti per questa prestazione. Barella è giovane ma si può dire che sia un veterano. corre per tre, ha fatto una grande prestazione come tutti. Dispiace per Zaniolo, spero non sia nulla di grave. Gli siamo vicini e gli dedichiamo questa vittoria”. Foto: Twitter Italia L'articolo Insigne: “Prestazione di personalità. Barella corre per tre” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Enzovit : L’Italia vince e dà spettacolo. Contro l’Olanda decide Barella. Ancora un’ottima prestazione di Insigne - _SiGonfiaLaRete : Insigne alla Rai: “Grande prestazione, potevamo anche segnare di più. Vittoria dedicata a Zaniolo” - cn1926it : #Insigne: 'Prestazione di personalità. Dedichiamo la vittoria a #Zaniolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne “Prestazione Ospina e Insigne da 7, mo ce aspettammo 'e migliurà 'ncampiunato IlNapolista