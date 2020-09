Evasione di Johnny lo zingaro, il ministro Bonafede attiva ispettori per accertare l’iter sui permessi concessi all’ergastolano (Di lunedì 7 settembre 2020) Continua in Sardegna la caccia a Giuseppe Mastini, noto come Johnny lo zingaro, l’ergastolano evaso sabato scorso dal carcere di massima sicurezza di Sassari – la sua terza fuga dal 1987 -, dove sarebbe dovuto rientrare alle 12.20 dopo un permesso premio. Le ricerche coordinate dalla Squadra mobile di Sassari coinvolgono tutte le forze dell’ordine e i presidi di polizia di frontiera negli aeroporti e nei porti sardi. Da quando è stata diramata la nota che segnalava il suo mancato rientro sono passati più di due giorni, ma di lui non c’è traccia. Nel frattempo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha affidato all’Ispettorato generale del ministero gli accertamenti sul caso, in particolare per verificare la correttezza dell’iter seguito dal Tribunale di ... Leggi su ilfattoquotidiano

