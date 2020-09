Era Ilaria Galassi di Non è La Rai: eccola oggi a 44 anni [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha vissuto un momento d’oro a livello mediatico quando- giovanissima- si è fatta notare a Non è La Rai la biondissima e bellissima Ilaria Galassi. Capelli lunghi lisci e biondi, dotati di una frangia sbarazzina, ha conquistato, anche grazie alla sua dolcezza, il cuore del grande pubblico, ma poi è sparita dalle scene. Che cosa … L'articolo Era Ilaria Galassi di Non è La Rai: eccola oggi a 44 anni FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

alf_chemist : @GenCar5 @Corriere Nei primi giorni su Ilaria giravano varie voci, il suo telefono era spento ed era irraggiungibil… - ernesto1972m6 : RT @GenCar5: 2/ alla mitologica fidanzata di Mario, Ilaria Izzo, della quale da 53 giorni aspettavamo un pensiero, una notizia, un fiore, m… - __ilaria____ : RT @litaslife_026: Vorrei che ci fermassimo a pensare quanto in questo preciso istante stiamo vivendo la storia. Stiamo guardando un concer… - SalomnM : RT @GenCar5: 2/ alla mitologica fidanzata di Mario, Ilaria Izzo, della quale da 53 giorni aspettavamo un pensiero, una notizia, un fiore, m… - MarchaAlaHaya : RT @GenCar5: 2/ alla mitologica fidanzata di Mario, Ilaria Izzo, della quale da 53 giorni aspettavamo un pensiero, una notizia, un fiore, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Ilaria Era Ilaria Galassi di Non è La Rai: eccola oggi a 44 anni [FOTO] MeteoWeek Robert Pattinson: quando Donald Trump consigliò all'attore di lasciare Kristen Stewart

Quattro anni prima di diventare presidente degli Stati Uniti, Donald Trump aveva usato il suo account Twitter per dare consigli a Robert Pattinson sulla sua vita amorosa con Kristen Stewart. NOTIZIA d ...

Colleferro, il padre di uno degli amici: «Willy è intervenuto per sedare una lite»

Fuori dalla caserma dei carabinieri parenti e amici dei testimoni raccontano cosa è avvenuto sabato notte - Giuliano Benvegnù e Ilaria Sacchettoni /CorriereTv CONTINUA A LEGGERE » «Willy non beveva e ...

Quattro anni prima di diventare presidente degli Stati Uniti, Donald Trump aveva usato il suo account Twitter per dare consigli a Robert Pattinson sulla sua vita amorosa con Kristen Stewart. NOTIZIA d ...Fuori dalla caserma dei carabinieri parenti e amici dei testimoni raccontano cosa è avvenuto sabato notte - Giuliano Benvegnù e Ilaria Sacchettoni /CorriereTv CONTINUA A LEGGERE » «Willy non beveva e ...