Domenica al Costanzi coro Teatro Opera con Brahms (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – Dopo il successo di pubblico dei primi appuntamenti, ‘Settembre in musica’ al Teatro Costanzi si arricchisce di un nuovo concerto, sempre al prezzo speciale di 10 euro. Domenica 13 settembre, alle ore 19.00, il coro del Teatro dell’Opera di Roma sara’ diretto dal maestro Roberto Gabbiani in una serata dal titolo ‘Vi piace Brahms?’, dedicata al compositore tedesco. Verranno eseguiti Liebeslieder Walzer op.52 e op. 65 intervallati da Sensucht e Nächtens op.112. Al pianoforte i maestri Marco Forgione ed Enrica Ruggiero. Gli ingressi saranno contingentati con una assegnazione dei posti studiata appositamente per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza all’interno dei luoghi di aggregazione, in attuazione ... Leggi su romadailynews

