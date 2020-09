Coronavirus, scuola: in Calabria già chiusi due istituti (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus, già due scuole sono state chiuse su ordinanza del sindaco prima ancora che le attività scolastiche riprendano Si dice che chi inizia bene è a metà dell’opera e per la scuola l’avvio non è certamente dei migliori, anzi. Tra le polemiche ancora in corso, prima ancora che gli studenti riprendano le attività, alcuni istituti sono stati chiusi prima ancora di aprire ufficialmente. Oggi è il caso di Taverna, città in provincia di Catanzaro dove il primo cittadino, Sebastiano Tarantino, attraverso un’ordinanza ha disposto la chiusura dell’istituto comprensivo e di quello alberghiero Montalcini. La sospensione delle attività è valido da oggi fino a nuove disposizioni. Tale decisione è stata presa ... Leggi su bloglive

Nasce nelle scuole una figura che ha un incarico nuovo: il referente Covid. Dovrà promuovere azioni di informazione al personale e alle famiglie, ricevere segnalazioni nel caso in cui risultassero con ...

Infermiere scolastico, ne vogliamo parlare dati alla mano?

la proposta dell’Infermiere Scolastico ha attivato un dibattito molto interessante, con esternazione più o meno condivisibili, in particolare: • il posizionamenti di grande attenzione e sensibilità da ...

