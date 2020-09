Colleferro, Spadafora: bestie assassine, nulla a che fare con lo sport (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “La notizia del brutale assassinio di Willy mi ha sconvolto. 22 anni, studente lavoratore con il sogno di giocare a calcio. Un sogno che insieme al suo sorriso gentile e’ stato spento per sempre da un barbaro pestaggio su cui le indagini sapranno dare maggiori informazioni. Di certo con lo sport, le bestie che lo hanno ucciso, non hanno nulla a che fare, lo sport e’ rispetto delle regole e dell’altro, non certo prepotenza e violenza. Mi stringo al dolore della famiglia di Willy Monteiro Duarte, questa morte assurda e ingiusta strozza il fiato e non lascia parole”. Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. Leggi su romadailynews

