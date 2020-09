Cecilia Rodriguez e Moser di nuovo insieme? L’amore oltre ogni cosa (Di lunedì 7 settembre 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a tornare insieme? Dopo la crisi di questa estate arrivano indiscrezioni clamorose sulla coppia Foto da Instagram: @ignazioMoserNon è passato molto tempo da quando Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono entrati in crisi di coppia, dopo la vacanza passata insieme a Luglio in Sardegna. Alla base della rottura sembra ci sia stata un’eccessiva scenata di gelosia di Chechu che ha portato all’allontanamento tra i due. Vacanze da single per entrambi, dunque, ad Agosto: Cecilia ad Ibiza con la sorella Belen – che forse ha trovato il nuovo amore in Antonino Spinalbese – e Ignazio insieme al suo amico ... Leggi su chenews

QuotidianPost : Cecilia e Ignazio Moser ritorno di fiamma? Le parole della Rodriguez - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cambia tutto (di nuovo)… Ed è lei a spiegare cosa sta succedendo. Che storia infi… - LadyNews_ : #CaterinaBernal vuota il sacco su #IgnazioMoser: '#CeciliaRodriguez mi ha fatto chiamare' - Galen1231 : RT @Ilconservator: Una volta al Festival Del Cinema di Venezia invitavano gente come Stanley Kubrick adesso Cecilia Rodrig… - hudsonftpayne : RT @itciccio: In esclusiva l’aereo di Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia de Lellis. -