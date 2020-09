Barzagli e Di Natale tra gli allievi del nuovo corso per allenatori Uefa A (Di lunedì 7 settembre 2020) Riparte il nuovo corso per allenatori Uefa A. Tra gli allievi per il secondo massimo livello di formazione per un tecnico, apertosi oggi a Coverciano, tanti nomi di lusso: Andrea Barzagli e Antonio Di Natale ma anche altri ex azzurri come Antonio Nocerino e Alberto e l’assistente allenatore delle Nazionali femminili giovanili Viviana Schiavi. Nella sala conferenze ‘Mario Valitutti’ del Museo del Calcio, informa la Federcalcio, si sono ritrovati i nuovi allievi che per otto settimane seguiranno le 192 ore totali di programma didattico. Leggi su sportface

