Remuzzi: "In Italia la fase epidemica è finita" (Di domenica 6 settembre 2020) Federico Giuliani Secondo Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, l'aumento dei contagiati non rappresenta un problema: "Più ne cerchiamo, più ne troviamo" In parte per le vacanze estive e in parte per un collettivo allentamento delle norme di distanziamento sociale, in Italia, da qualche settimana, il numero giornaliero di persone infettate dal coronavirus è tornato a salire. Se alcuni esperti continuano a diffondere profezie nefaste, altri, come Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, la pensano diversamente. Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il professore è stato chiaro: in Italia la fase epidemica ... Leggi su ilgiornale

daniele19921 : RT @revneD88: 'Coronavirus, in Italia la fase pandemica è finita secondo Remuzzi' E niente continuano a dirlo tutti i medici, ma i fenomen… - Chiara58015306 : RT @charliecarla: Professor Remuzzi: «Oggi i dati ci dicono che il rischio di infettarsi è quarantaquattro probabilità su un milione. E all… - Tonya52739189 : RT @AngeloParatico: IL PROF.REMUZZI:LA FASE EPIDEMICA IN ITALIA È SOSTANZIALMENTE FINITA.BASTA ANSIA SUL NUMERO DEI - MarioGnt : RT @charliecarla: Professor Remuzzi: «Oggi i dati ci dicono che il rischio di infettarsi è quarantaquattro probabilità su un milione. E all… - PesceFassio : RT @charliecarla: Professor Remuzzi: «Oggi i dati ci dicono che il rischio di infettarsi è quarantaquattro probabilità su un milione. E all… -