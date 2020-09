Rally San Martino di Castrozza: fratelli Nucita strabilianti (Di domenica 6 settembre 2020) Andrea e Giuseppe Nucita strabilianti al Rally San Martino di Castrozza: i fratelli del Team Phoenix con il terzo posto assoluto hanno vinto la R5 Andrea e Giuseppe Nucita, sulla Hyundai i20 R5 curata dalla Promo Racing Team e dotata di pneumatici Michelin, hanno strabiliato al 40° Rally San Martno di Castrozza. I fratelli messinesi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ennatrasporti : Rally: Andrea e Giuseppe Nucita strabilianti al San Martino di Castrozza - top_rally : MS Munaretto: San Martino e Gargano per sei - varesenews : Miele secondo in rimonta al “San Martino”: ora è leader in classifica - rallyssimo : Non solo occhi puntati al mondiale! Tra i nostri confini si è corso il Rally San Martino di Castrozza... ad avere l… - rally_timing : Rallye San Martino, Luca Pedersoli dall'inizio alla fine. Nucita vince nella CRZ #CIWRC #CRZ #RallyeSanMartino -

Ultime Notizie dalla rete : Rally San Rally San Martino, vietato sbagliare: Miele e Mometti a caccia del risultato Varesenews Coronavirus: salgono i contagi, altri 32 nuovi positivi in un giorno. 1 in in provincia di Ascoli Piceno

Continua la curva in crescita dei contagi nelle Marche per Coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati altri 32 nuovi casi positivi. Settembre caldo per l’ASD Ufficiali di Gara Pi ...

Automobilismo, Settembre ricco di impegni per l'ASD Ufficiali di Gara Piceni

Settembre caldo per l’ASD Ufficiali di Gara Piceni, guidata da Bruno Zazzetti, che si avvi alla conclusione di questa particolare stagione motoristica. Dopo la partecipazione ai Rally di Roma capitale ...

Continua la curva in crescita dei contagi nelle Marche per Coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati altri 32 nuovi casi positivi. Settembre caldo per l’ASD Ufficiali di Gara Pi ...Settembre caldo per l’ASD Ufficiali di Gara Piceni, guidata da Bruno Zazzetti, che si avvi alla conclusione di questa particolare stagione motoristica. Dopo la partecipazione ai Rally di Roma capitale ...