PRIMA PAGINA - Tuttosport titola: "La Juve chiama Cavani" (Di domenica 6 settembre 2020) "La Juve chiama Cavani", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla PRIMA PAGINA di Tuttosport. Si accende la caccia al nuovo bomber: i bianconeri aspettano sempre Suarez, ma anno tre nomi per il piano B. Leggi su tuttonapoli

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Mundo Deportivo La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina ...

PRIMA PAGINA - La Città - Salernitana, tris e pallidi sorrisi

C'è solo la vittoria a dare un sorriso alla Salernitana. Il 3-1 rifilato alla Ternana che segna la fine del ritiro di Sarnano rende meno amaro una preparazione inusuale. Senza acquisti, fatta eccezion ...

