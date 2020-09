Ilary Blasi torna in tv con un reality storico: l’indiscrezione (Di domenica 6 settembre 2020) E’ stata un’estate più movimentata che mai per Ilary Blasi, che in coppia con il marito Francesco Totti ha ancora una volta confermato di essere tra i volti più amati e seguiti della galassia social italiana. Tra i due la complicità è alle stelle, e così la consapevolezza del proprio ruolo di intrattenitori, anche al di là delle rispettive professioni; i profili attirano milioni di spettatori, e così ogni singola uscita pubblica della storica coppia. Ora però sono in molti ad aspettare un grande ritorno della conduttrice anche nel suo terreno d’appartenenza, ovvero la televisione; e secondo certe voci ben informate, tutto sembra ormai apparecchiato in tal senso. Tutto pronto per il ritorno di Ilary Blasi in televisione, con la conduzione di uno ... Leggi su velvetgossip

