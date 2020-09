Il Toz Antonio Piretti canta in bici per l’Europa (Di domenica 6 settembre 2020) In bici verso la felicità, il Toz Antonio Piretti sarà special guest al Mei e si racconta: “Porto la mia musica in Europa” In sella ad una bicicletta, alla ricerca della felicita’. Perche’ se i libri ti insegnano a raggiungere l’obiettivo, ti spiegano quanto sia importante il profitto, dall’altra non ti raccontano come raggiungere la… L'articolo Il Toz Antonio Piretti canta in bici per l’Europa Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Toz Antonio Il Toz Antonio Piretti canta in bici per l’Europa Corriere Nazionale