È il declino del lipstick index? Con il covid le donne comprano meno rossetti (Di domenica 6 settembre 2020) Il coronavirus ha stravolto tante cose e sotto l’aspetto economico gli effetti sono stati disastrosi. Lo scoppio della pandemia si è fatto sentire anche facendo crollare indici economici che sono stati a lungo una certezza per gli economisti. Parliamo del famoso Lipstick Index, termine coniato nel 2001 da Leonard Lauder, allora CEO del brand Estée Lauder, che era stato ispirato dal fatto che nella sua società le vendite di rossetti avevano avuto un’impennata durante quell’anno di recessione economica. Qualcuno addirittura fa risalire alla Grande Depressione, l’origine del parametro economico, quando si registrò un boom nelle vendite di make-up. Era stato osservato che in momenti di difficoltà si acquistavano più beni di conforto immediato e che sollevavano l’umore: come il rossetto. Leggi su vanityfair

Negli ultimi mesi, soprattutto durante il lockdown, le vendite dei rossetti sono calate. Lo dicono gli economisti. Ma noi speriamo in una ripresa di questo gesto essenziale nella routine di una donna ...

Negli ultimi mesi, soprattutto durante il lockdown, le vendite dei rossetti sono calate. Lo dicono gli economisti. Ma noi speriamo in una ripresa di questo gesto essenziale nella routine di una donna ...