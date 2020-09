Da +38 a -2 gradi in un giorno: tempesta di neve in arrivo. Video meteo (Di domenica 6 settembre 2020) Denver è una grossa città posta sulle Montagne Rocciose a 1600 metri di quota circa. Ha delle forti escursioni termiche annue e nel corso della giornata. Ha un clima abbastanza asciutto. In questi giorni è stato battuto il record storico di caldo del mese di settembre che era di 36°C. Quello storico risulta essere di 41. Nella giornata di martedì, una massa d’aria glaciale interesserà la zona, e si passerà in poche ore dal caldo soffocante a tempeste di vento e persino la neve. Si tratta anche per questa città, seppur esposta a cambiamenti meteo repentini, di un evento meteo da record. meteo Giornale. Leggi su meteogiornale

