Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di domenica 6 settembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ... Leggi su termometropolitico

MattiNicola : RT @MichelaMgl: Che ne dite di silenziare tutti gli spiritosoni che tuittano 'sono nuovo come funziona', così poi parleranno da soli, saran… - lele24t : RT @TizianaBtz: La soluzione oggi sarebbe silenziare 'negazionisti'. Ma diventerei negazionista anch'io, sarei come loro che negano l'esist… - Clochettinee : RT @MichelaMgl: Che ne dite di silenziare tutti gli spiritosoni che tuittano 'sono nuovo come funziona', così poi parleranno da soli, saran… - _raccontastorie : RT @MichelaMgl: Che ne dite di silenziare tutti gli spiritosoni che tuittano 'sono nuovo come funziona', così poi parleranno da soli, saran… - pierfaviz : @TizianaBtz @RobertoRenga La soluzione non è silenziare chi non la pensa come Voi. Le idee possono anche essere div… -

Ultime Notizie dalla rete : Come silenziare WhatsApp, niente più scocciature dalle chat archiviate: ecco come gestiremo le notifiche Hardware Upgrade WhatsApp, torna la modalità vacanza per silenziare le conversazioni stressanti

Una delle prossime novità in arrivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp potrebbe tornare particolarmente utile a chi, volente o nolente, si trova all'interno di numerose conversazio ...

Smartphone: 5 consigli utili a disintossicarsi

Nel corso di questa estate abbiamo molto sentito parlare di digital detox ovvero disintossicarsi dallo smartphone. Vediamo come metterlo in pratica. Disintossicarsi dallo smartphone è un’azione che do ...

Una delle prossime novità in arrivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp potrebbe tornare particolarmente utile a chi, volente o nolente, si trova all'interno di numerose conversazio ...Nel corso di questa estate abbiamo molto sentito parlare di digital detox ovvero disintossicarsi dallo smartphone. Vediamo come metterlo in pratica. Disintossicarsi dallo smartphone è un’azione che do ...