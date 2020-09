Blackbirds – Bettye LaVette celebra le donne di colore (Di domenica 6 settembre 2020) La saggia intuizione e l’impegno emotivo delle capacità interpretative di Bettye LaVette trovano un’ambientazione ideale in “Blackbirds”, una raccolta di canzoni per lo più associate alle donne nere, da Nina Simone a Billie Holiday. Supportato da un quartetto che comprende il produttore-batterista Steve Jordan, il tastierista Leon Pendarvis, il chitarrista Smokey Hormel e il bassista Tom Barney, la consueta trasformazione di LaVette del materiale originale ne intensifica i sentimenti, siano essi di abbandono, desiderio e persino pura brutalità, come in “Strange Fruit” e la sua rilevanza ricorrente. Blackbirds Unendo soul, jazz e blues e registrato come su un palcoscenico intimo, “Blackbirds” ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

