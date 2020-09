Vrsaljko racconta la positività al coronavirus: “Isolato tre mesi e positivo dopo aver fatto 15 test” (Di sabato 5 settembre 2020) Il mondo del calcio si è trovato a fare i conti con la pandemia del coronavirus. Tutti i calciatori, chi in modo diretto e chi meno, hanno dovuto affrontare da vicino il Covid-19. Tra questi c'è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, Sime Vrsaljko. L'esterno croato dell'Atletico Madrid, con un passato al Sassuolo e all'Inter, ha parlato, come riporta Sportske Novosti, della sua positività e di come questa è venuta alla luce.Fortunatamente per lui, adesso, il peggio è passato ed è tornato ad allenarsi regolarmente con club e Nazionale.Vrsaljko: "positivo dopo 15 test negativi""È stato stressante perché sono stato isolato per tre mesi, hanno fatto i test quindici volte e sono risultati sempre negativi", ha ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Vrsaljko racconta la positività al coronavirus: 'Isolato tre mesi e positivo dopo aver fatto 15 test' -… - filo_78 : Eh sarebbe bello funzionasse così anche per noi cittadini comuni. -

Ultime Notizie dalla rete : Vrsaljko racconta Vrsaljko racconta la positività al COVID-19: "Dopo quindici test negativi, è stato strano" TUTTO mercato WEB