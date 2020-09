Tampone della discordia per Belen: a lei in 24 ore, i cittadini di Capri aspettano anche 10 giorni - (Di sabato 5 settembre 2020) Francesca Galici È esplosa la polemica a Capri dopo che Belen Rodriguez ha ottenuto il Tampone e l'esito in meno di 24: i cittadini lamentano trattamenti di favore per l'argentina, mentre loro aspettano anche 10 giorni Sull'isola di Capri da diversi giorni infuria la polemica e al centro della stessa c'è, suo malgrado, Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata ospite una settimana fa sull'isola del Golfo di Napoli per prendere parte a un evento. È arrivata dopo essere stata per oltre un mese a Ibiza insieme agli amici e qui, una volta atterrata, è stata sottoposta al Tampone. È la prassi imposta dal governo per tutti gli arrivi ... Leggi su ilgiornale

Liguria, zero morti e 6 pazienti in terapia intensiva: 40 malati e 47 casi in più di ieri

Genova, 4 settembre. Sono 1572 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1.690 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 40. Sono 7 ...

