Scuola, De Luca chiude alla riapertura: “Così è impossibile” (Di sabato 5 settembre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha chiuso alla riapertura immediata della Scuola nella propria regione: le parole Si fa sempre più insistente il discorso del ritorno in classe, ma soprattutto dell’inizio a prescindere dell’anno scolastico. Negli ultimi giorni ogni regione sta procedendo un po’ a sé, senza quindi una regola comune in tutto … L'articolo Scuola, De Luca chiude alla riapertura: “Così è impossibile” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

