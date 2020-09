Roma. Giovani, nomadi e recidivi: beccati a rubare in un’auto vengono fermati…e riconsegnati alla madre (Di sabato 5 settembre 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato due fratelli, nomadi di 14 e 16 anni, già noti alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato in concorso. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via dei Pioppi sorprendendo i due che, dopo aver forzato lo sportello anteriore lato guida, stavano rovistando all’interno di un’auto parcheggiata. alla vista dei Carabinieri i fratelli tentavano la fuga a bordo di due biciclette ma sono stati bloccati poco dopo. I minori sono stati portati in caserma, identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria, prima di essere poi riaffidati alla madre. Roma. Giovani, nomadi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma Giovani Giovani e lavoro: Roma, dall'8 all'11 settembre la terza edizione di "Trova la Tua Facoltà" al Seraphicum Servizio Informazione Religiosa Supercoppa: Pesaro piega Brindisi, Sassari a valanga su Roma

Nella gara di apertura del girone D, sul campo neutro di Olbia è Pesaro a spuntarla su Brindisi. La Vuelle si impone grazie a una tenuta molto buona e a un ultimo periodo micidiale (18-26). Delfino (1 ...

LIVE - Fazio-Cagliari, ci siamo: manca però l'ok dell'argentino. Iturbe-Strefezza: doppio colpo Spezia

Ore 10.45 - Fazio-Cagliari, ci siamo! Alle battute finali le trattative Roma-Cagliari per portare Fazio in Sardegna (il club giallorosso dovrebbe partecipare all'ingaggio). Manca "solo" l'ok del gioca ...

