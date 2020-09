Previsioni Meteo Toscana: lunedì 7 possibili rovesci e temporali sparsi (Di sabato 5 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso. Nubi basse nottetempo sulla costa e zone adiacenti. Venti: deboli occidentali, temporaneamente moderati di Maestrale sulla costa maremmana. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo. Lunedì 7 parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di rovesci e temporali sparsi, più probabili in Appennino. Venti: variabili, tra deboli e moderati. Fino a moderati meridionali sulla costa. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo. Temperature: quasi stazionarie o in lieve calo ... Leggi su meteoweb.eu

IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #5settembre 1914 nasceva #EdmondoBernacca. Pioniere nel '68 delle previsioni meteo alla TV, col. dell'Aeronautica Mi… - infoitinterno : Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 5 al 6 settembre - infoitinterno : Le previsioni meteo del weekend a Palermo dal 5 al 6 settembre - infoitinterno : Previsioni meteo 6 settembre, sole ovunque in Italia ma da lunedì tornano i temporali - infoitinterno : Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, già da Lunedì TEMPORALI, poi un VORTICE IMPAZZITO colpirà TUTTA l'Italia. Le PREVISIONI -