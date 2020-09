Petrachi: “Sono stato abbandonato da una proprietà troppo distante da Roma, dalla Roma e dai tifosi” (Di sabato 5 settembre 2020) L’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha rilasciato una lunga dichiarazione all’Ansa in cui spiega cosa è successo all’interno del club giallorosso e la sua versione del suo allontanamento. Ve ne proponiamo alcuni stralci. “Prima di tornare a parlare ho preferito attendere quasi due mesi, dopo gli eventi traumatici e ingiusti che ho vissuto: dalla sospensione, passando per l’esonero, fino al termine della mia avventura, conclusasi con il licenziamento. Naturalmente nelle sedi competenti i miei avvocati di fiducia faranno valere le mie ragioni. Tuttavia, ritengo opportuno tutelare la mia immagine, andando oltre la delusione e il rammarico provati a causa dei provvedimenti assunti dalla società nei miei confronti. Ho finito, paradossalmente, per ... Leggi su ilnapolista

