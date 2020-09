Ospedale Cardarelli, paziente positivo: Pronto Soccorso riaperto nella notte dopo la sanificazione (Di sabato 5 settembre 2020) E’ stato riaperto a mezzanotte il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, chiuso nel tardo pomeriggio di ieri per permettere le operazioni di sanificazione dopo il passaggio di un paziente successivamente risultato positivo. Lo fa sapere la Direzione generale dell’Azienda ospedaliera “Antonio Cardarelli” che precisa, “al fine di generare ingiustificati allarmismi”, che “le operazioni di sanificazione delle aree del Pronto Soccorso non sono state dettate da un elevato numero di pazienti positivi al Covid-19, bensì dall’esigenza di garantire la massima sicurezza dei degenti e degli ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : #Covid: Napoli, chiuso il pronto soccorso del #Cardarelli. Dopo arrivo pazienti positivi. Riaprirà dopo sanificazio… - Corriere : Troppi positivi al Cardarelli: l’ospedale costretto a chiudere il pronto soccorso - fanpage : Napoli, dieci positivi al coronavirus in ospedale: chiuso il pronto soccorso del Cardarelli - ildenaro_it : #Ospedale #Cardarelli, #paziente #positivo: #ProntoSoccorso riaperto nella #notte dopo la #sanificazione - GranchiTatiana : RT @fanpage: Napoli, dieci positivi al coronavirus in ospedale: chiuso il pronto soccorso del Cardarelli -

"Al fine di evitare di generare allarmismi - si legge in una nota dei vertici del Cardarelli - si precisa che le operazioni di sanificazione delle aree del pronto soccorso non sono state dettate da un ...Cresce il numero dei positivi al Coronavirus a Torre del Greco (Napoli). Il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba e convocato in maniera permanente a palazzo Baronale, ha ...