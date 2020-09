Omicidio Renata Rapposelli news: figlio e marito condannati a 27 e 24 anni (Di sabato 5 settembre 2020) Omicidio Renata Rapposelli: condannati il figlio Simone e e il marito Giuseppe Santoleri della pittrice anconetana. Secondo l’accusa, Renata sarebbe stata strangolata e uccisa in casa dei due uomini, a Giulianova, in provincia di Teramo (Abruzzo), nel pomeriggio del 9 ottobre 2017. Pittrice uccisa a Giulianova: condannati marito e figlio In seguito padre e figlio si sarebbero sbarazzati del corpo gettandolo nei pressi del fiume Chienti. Il loro lungo tragitto in auto, dall’Abruzzo alle Marche, fu immortalato da due filmati di un impianto di videosorveglianza a Porto Sant’Elpidio, che mostra – con targa leggibile – la Seicento bianca dei Santoleri transitare verso nord il ... Leggi su urbanpost

