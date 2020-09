No al taglio dei parlamentari, ennesima falsa soluzione (Di sabato 5 settembre 2020) NO per difendere la democrazia liberale. SI per trasformare l’Italia. Dico NO al referendum sul taglio dei parlamentari: l’ultimo atto di una tragicommedia che parte da lontano.Dal libro ‘La Casta’ alla scatoletta di tonno da aprire, sono stati tanti i colpi di maglio dati al Parlamento e alla politica. Non che i politici non abbiano fatto nulla per meritarselo, anzi. Abbiamo “visto cose che voi umani non potete immaginare”, come disse il più famoso dei replicanti in Blade Runner: tanti di noi lo hanno pensato leggendo libri e articoli su quanto succedeva nelle istituzioni e in particolare in Parlamento. Ma continuare a tenere a braccetto tagli lineari e false riforme non fa altro che aggravare i problemi della democrazia: sono 20 anni che tagliamo stipendi, indennità, strumenti, uffici in ... Leggi su huffingtonpost

