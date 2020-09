Matteo Salvini sul red carpet a Venezia con Francesca Verdini (Di sabato 5 settembre 2020) Il leader Matteo Salvini è arrivato al Lido in versione uomo innamorato, in smoking, al fianco della fidanzata 27enne Matteo Salvini sbarca a Venezia. Il suo arrivo era stato chiacchierato per tutta la giornata. Il leader della Lega si è presentato al Lido in un’altra «versione»: senza felpa, ma in smoking al fianco della fidanzata Francesca Verdini. L’ex ministro dell’Interno mostra il suo lato più romantico: baci già dal motoscafo che li ha portati in laguna. E ancora, poi, baci sul red carpet. A favor di fotografi, uno dopo l’altro. «Sono qui per vedere un bel film italiano con la mia compagna», ha detto all’arrivo. Fine. Niente politica ma ... Leggi su zon

