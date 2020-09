"Lukashenko cadrà, è solo questione di tempo". Intervista a Veronika Tsepkalo (Di sabato 5 settembre 2020) L’odissea slava di Veronika Tsepkalo è iniziata in Bielorussia un mese fa e non è ancora finita. Testa d’ariete bionda che ha guidato le proteste di Minsk finché non è stata costretta alla fuga, è una delle tre “fidanzate combattenti” di Minsk – le mogli degli oppositori candidatisi contro il presidente Lukashenko, poi finiti in galera o in esilio -. Moglie di Valery Tsepkalo, ex ambasciatore bielorusso negli Stati Uniti scappato dal Paese appena ha annunciato la sua candidatura contro il caudillo sovietico, Veronika risponde al telefono mentre si muove da un punto all’altro della mappa dell’Est: ha raggiunto prima Mosca, poi Kiev, poi Vilnius, per fermarsi ... Leggi su huffingtonpost

