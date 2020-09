Luana Rainone uccisa e trovata in un pozzo, scomparsa un mese fa. Uomo sospettato di omicidio (Di sabato 5 settembre 2020) Luana Rainone uccisa e trovata in un pozzo. Il cadavere di Luana Rainone, donna scomparsa un mese fa, è stato ritrovato in un pozzo tra San Valentino Torio e Poggiomarino, a ridosso delle province di Salerno e Napoli. Il corpo presenta ferite compatibili con un accoltellamento. I carabinieri hanno già un sospettato, che potrebbe nelle prossime ore essere fermato come indiziato di delitto. È di Luana Rainone, scomaprsa un mese fa, il corpo ritrovato questa mattina tra San Valentino Torio e Poggiomarino, comuni rispettivamente delle province di Salerno e Napoli. La vittima è originaria di Sarno, è stata ... Leggi su limemagazine.eu

