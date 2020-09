Lazio, sette mesi senza capitan Lulic: 'Spero di tornare presto' (Di sabato 5 settembre 2020) I terribili sette. Non si tratta della caricatura del film western di John Sturges, ma dei mesi trascorsi dall'ultima partita giocata da Senad Lulic. Il capitano della Lazio non scende in campo dal 5 ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Lazio sette Coronavirus, altri 130 casi nel Lazio. Sette in provincia di Frosinone L'Inchiesta Quotidiano OnLine Ora è ufficiale: domenica Tardini aperto a mille tifosi per Parma-Empoli

E' ufficiale: Parma-Empoli si giocherà con il pubblico. Questo il comunicato del Parma calcio: "Lo stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l’emergen ...

UFFICIALE | Porte Aperte al Tardini

Lo Stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l’emergenza Covid-19. Dall’ultima volta, giorno di Parma-Lazio (9 febbraio 2020) sono passati quasi sette ...

