Fratelli di Crozza torna su Canale 9 con le imitazioni di Azzolina e Mattia Binotto (Di sabato 5 settembre 2020) torna in prima serata Maurizio Crozza con il suo show. Per questa stagione due nuove imitazioni: il ministro dell’istruzione Azzolina e Mattia Bionotto Maurizio Crozza ha già pronte due nuovi personaggi per i suoi spettatori: il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il team manager di Ferrari Mattia Binotto. Attesissimo il ritorno di Fratelli di Crozza in tv che torna venerdì 18 settembre in prima serata sul NOVE. Dopo il record di ascolti registrato durante l’ultima stagione (con punte di 6,4% di share e oltre 1,4 milioni di telespettatori) nonostante le ultime puntate sono state svolte completamente senza pubblico per ... Leggi su zon

