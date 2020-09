David Graeber, uomo paradossale del nostro tempo paradossale (Di sabato 5 settembre 2020) “Persino il mio lavoro potrebbe essere inutile, dal momento che non ci può essere una misurazione oggettiva del valore sociale” aveva detto al Guardian David Graeber, antropologo di formazione ma soprattutto esploratore iconoclasta della società contemporanea, morto l’altro giorno in un ospedale di Venezia.Una frase - ma verrebbe quasi da dire una vita – quella di Graeber che è paradigmatica del paradosso della nostra contemporaneità. O meglio ancora si potrebbe dire, della sua proteiforme e caleidoscopica complessità, che finisce per contenere sé stessa e il suo contrario, per alimentarsi e insieme divorarsi, come fosse Erisittone e insieme la figlia Mestra.Nato e cresciuto anarchico nella capitale mondiale del capitalismo – ... Leggi su huffingtonpost

Internazionale : David Graeber era un antropologo statunitense ed è stato tra i promotori del movimento Occupy Wall street. È morto… - MiraPossibile : RT @MiraInComune: RIP David Graeber, 'la verità tra i margini dei movimenti' #MorteAVenezia («Siamo tutti anarchici quando proviamo a risol… - MiraInComune : RIP David Graeber, 'la verità tra i margini dei movimenti' #MorteAVenezia («Siamo tutti anarchici quando proviamo a… - ricmaggiolo : Un ricordo di David #Graeber e una riflessione sui nostri tempi. Mio nuovo articolo per @HuffPostItalia… - HuffPostItalia : David Graeber, uomo paradossale del nostro tempo paradossale -

Ultime Notizie dalla rete : David Graeber Anastasio e Maria, due poliziotti per demolire il genere giallo Il Manifesto David Graeber, uomo paradossale del nostro tempo paradossale

“Persino il mio lavoro potrebbe essere inutile, dal momento che non ci può essere una misurazione oggettiva del valore sociale” aveva detto al Guardian David Graeber, antropologo di formazione ma sopr ...

E’ morto David Graeber, fondatore di Occupy Wall Street

Se David Graeber potesse leggere i necrologi che i giornali del mondo gli stanno dedicando, alzerebbe il sopracciglio. “Morto a 59 anni l’antropologo anarchico padre di Occupy Wall Street”, strillano ...

“Persino il mio lavoro potrebbe essere inutile, dal momento che non ci può essere una misurazione oggettiva del valore sociale” aveva detto al Guardian David Graeber, antropologo di formazione ma sopr ...Se David Graeber potesse leggere i necrologi che i giornali del mondo gli stanno dedicando, alzerebbe il sopracciglio. “Morto a 59 anni l’antropologo anarchico padre di Occupy Wall Street”, strillano ...