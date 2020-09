Dalla Spagna: Messi resta al Barça, Wijnaldum sempre più lontano (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo l’inversione a U di Lionel Messi che ha dichiarato di voler restare a Barcellona, cambiano anche i piani di mercato dei bluagrana che lavora alle entrate oltre che alle uscite. Come riportato da Marca oggi in edicola, i catalani, nel mentre Messi vacillava in vista del suo futuro, erano piombati su Georginio Wijnaldum del Liverpool e Memphis Depay del Lione. Sul primo adesso come ribadito dal quotidiano spagnolo, sono calate le quotazioni per un suo possibile arrivo al Camp Nou vista la presenza di Messi e un mercato quasi a fondo zero. Sull’attaccante del Lione invece, trattativa che resta più aperta vista anche l’apertura dello stesso calciatore che vuole volare in Spagna. Foto: twitter Wijnaldum L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

forumJuventus : [ES] AS - Nella corsa a Reguilon entra anche la Juve ?? - carlaruocco1 : Non è il momento di svendere un’importante realtà bancaria come #Mps, meno che mai a concorrenti Ue o extra #Ue. Ne… - RaiSport : ?? In #Spagna sicuri, #Suarez a un passo dalla #Juventus Ci sarebbe un accordo fra le parti, ora deve rescindere co… - Massimi47715989 : RT @MaxTomorrow: Ma se noi non fossimo entrati in europa, dove sarebbero sbarcati gli immigrati che partono dalla Libia Tunisia e altri pa… - GesuinoCardu : RT @MaxTomorrow: Ma se noi non fossimo entrati in europa, dove sarebbero sbarcati gli immigrati che partono dalla Libia Tunisia e altri pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: Messi resta al Barça, Wijnaldum sempre più lontano alfredopedulla.com Covid. Record di contagi, mai così male dal lockdown: 11 morti in 24 ore in Italia

Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi al covid e 10 decessi in Italia. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. E’ boom anche ...

“A Fiano Romano porto la passione della mia scuola di Flamenco”

Il Flamenco è un’arte antica nata per esprimere i sentimenti, anche quelle indicibili, senza filtri e senza veli. Non è solo un tipo di danza, ma è un mondo culturale e una scuola di vita. La sua lezi ...

Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi al covid e 10 decessi in Italia. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. E’ boom anche ...Il Flamenco è un’arte antica nata per esprimere i sentimenti, anche quelle indicibili, senza filtri e senza veli. Non è solo un tipo di danza, ma è un mondo culturale e una scuola di vita. La sua lezi ...