Dal mare alla terapia intensiva, napoletano va in vacanza e muore di coronavirus (Di sabato 5 settembre 2020) muore di coronavirus dopo essere andato in vacanza in Calabria. E’ quanto accaduto a un uomo napoletano di 72 anni. La vittima aveva deciso di trascorrere le vacanze a Cariati, sulla costa ionica, in provincia di Cosenza, quando ha cominciato a manifestare i sintomi del Covid-19. Calabria, napoletano in vacanza muore di coronavirus Il 72enne … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SeaWatchItaly : 'Caro Capitano, grazie per il tuo aiuto, sei il nostro eroe. L'Europa non ci vuole vivi'. 27 persone soccorse un m… - stefymigliori : @OrizOrizzonte @gilardisil @il_laocoonte @ImKo86 @VinnieVegaPF @PapperPapp @vaniacavi @Svero__ @ElleFrancesco… - Dixy62553861 : RT @Lavialibera: ??”Il miglior ritratto del sindaco pescatore è fatto dalla sua gente attenta e accogliente, testimoniato dalle stradine cur… - PCagnan : RT @nordesteconomia: L'estate del turismo in Veneto, ecco come è andata dal mare alla montagna - Nord Est Economia ?@federalberghi? https:… - robertavanz : RT @SeaWatchItaly: 'Caro Capitano, grazie per il tuo aiuto, sei il nostro eroe. L'Europa non ci vuole vivi'. 27 persone soccorse un mese f… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal mare “Venuta dal Mare”, in dieci per il libro di Erminia Turco a raccontare la storia della giovane martire Il Golfo 24 Castellammare - Trasporto pubblico, la Linea 1 effettuerà una sosta a via Napoli

Le proteste dei cittadini sono state ascoltate. La Linea 1 dei pullman dei trasporti pubblici a Castellammare d Stabia effettuerà una fermata anche a via Napoli. A pochi giorni dall’entrata in vigore ...

Spiaggia di Punta Crena, angolo segreto a Varigotti: come arrivare e sentiero

Savona - La caletta di Punta Crena è un piccolo angolo segreto: si può raggiungere in barca o con un sentiero molto impervio a strapiombo sul mare. Molti la considerano la spiaggia più bella della Lig ...

Le proteste dei cittadini sono state ascoltate. La Linea 1 dei pullman dei trasporti pubblici a Castellammare d Stabia effettuerà una fermata anche a via Napoli. A pochi giorni dall’entrata in vigore ...Savona - La caletta di Punta Crena è un piccolo angolo segreto: si può raggiungere in barca o con un sentiero molto impervio a strapiombo sul mare. Molti la considerano la spiaggia più bella della Lig ...