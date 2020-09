Crotone, ufficiale l’arrivo di Milos Vulic dalla Stella Rossa (Di sabato 5 settembre 2020) Il Crotone ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che Milos Vulic è un nuovo calciatore del club calabrese Milos Vulic è ufficialmente un nuovo calciatore del Crotone. Il giocatore, in arrivo dalla Stella Rossa, ha firmato un contratto fino al 2023. Ecco il comunicato della squadra neo promossa in Serie B: «Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Stella Rossa a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Milos Vulic. Nato a Kruševac (Serbia) il 19 agosto 1996, Milos è cresciuto nelle giovanili ... Leggi su calcionews24

