Coronavirus | Schick e Soucek in isolamento | si ferma la Repubblica Ceca

ROMA - Dopo la vittoria per 3-1 contro la Slovacchia ottenuta ieri sera a Brastilava nella Nations League, la Repubblica Ceca ha annunciato che lunedì non giocherà la seconda partita della competizion ...

Coronavirus, Schick e Soucek in isolamento: rinviata Rep.Ceca-Scozia di Nations League

TORINO - La partita di Nations League tra la Repubblica Ceca e la Scozia in programma lunedì è stata rinviata. Lo riferisce la stessa Federazione calcistica della Repubblica Ceca, a causa di un focola ...

