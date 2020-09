Barcellona, Suarez: «Nessuno mi toglierà la fiducia» (Di sabato 5 settembre 2020) Luis Suarez ha postato sui social un messaggio criptico che potrebbe riferirsi alla sua situazione al Barcellona Luis Suarez, oggetto del desiderio della Juventus e ai margini del progetto Barcellona, lancia segnali attraverso il suo profilo Instagram. Un cileno ha infatti postato alcune foto che lo ritraggono in allenamento, con frasi e hashtag indirizzate al club blaugrana. «Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato». Questo il posto del Pistolero che poi ha aggiunto gli hashtag: «Sempre positivo» e «Nessuno mi toglierà la fiducia». View this post on Instagram Nunca dejaré de seguir disfrutando de algo que siempre quise. ⚽️ ... Leggi su calcionews24

