Taranto: lutto per il presidente del consiglio comunale, è morta la mamma Messaggi di cordoglio a Lucio Lonoce (Di venerdì 4 settembre 2020) lutto per Lucio Lonoce, presidente del consiglio comunale di Taranto. È morta la madre. Messaggi di cordoglio all’esponente polutico tarantino fra cui quello del partito democratico. L'articolo Taranto: lutto per il presidente del consiglio comunale, è morta la mamma <small class="subtitle">Messaggi di cordoglio a Lucio Lonoce</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Taranto lutto Taranto: lutto per il presidente del consiglio comunale, è morta la mamma Noi Notizie Teatro in lutto per la morte del grande attore tarantino Ettore Toscano

Il teatro in lutto per la morte del grande attore tarantino Ettore Toscano. E’ morto lunedì a 79 anni. «Il suo amore per il teatro e la sua sensibilità artistica erano straordinari»: così sui social M ...

Incidente in moto mette fine alla vita di una giovane coppia

Giusto il tempo, pochi giorni fa, di battezzare il figlioletto di 10 mesi nato dal loro amore, fino al tragico scontro in moto che nella tarda serata di ieri 13 agosto, verso le ore 23:00, ha messo fi ...

Il teatro in lutto per la morte del grande attore tarantino Ettore Toscano. E’ morto lunedì a 79 anni. «Il suo amore per il teatro e la sua sensibilità artistica erano straordinari»: così sui social M ...Giusto il tempo, pochi giorni fa, di battezzare il figlioletto di 10 mesi nato dal loro amore, fino al tragico scontro in moto che nella tarda serata di ieri 13 agosto, verso le ore 23:00, ha messo fi ...