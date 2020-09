Silvio Berlusconi, il bollettino del San Raffaele. (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano, all’ospedale San Raffaele per l'aggravassi dei sintomi Covid. Il leader di Forza Italia è stato accompagnato al San Raffaele giovedì sera per accertamenti su alcuni sintomi del Covid-19 comparsi dopo che è risultato positivo al coronavirus. Dagli esami effettuati in ospedale, è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. A quanto si apprende da fonti sanitarie, la diagnosi emersa dalla tac a cui è stato sottoposto il Cavaliere e che ha portato ad un suo ricovero. "Berlusconi ha passato la notte in ospedale. Dopo una mattinata iniziata un po' male, ora sta bene, ha passato la notte bene. C'è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento ... Leggi su howtodofor

