Serie C, l’AIC minaccia lo sciopero: l’inizio del campionato rischia di slittare (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Associazione Italiana Calciatori annuncia lo stato di agitazione per l’intera categoria dei giocatori tesserati per le società militanti nel campionato di Serie C, riservandosi, in caso di mancata soluzione delle tematiche evidenziate, di indire lo sciopero per la prima giornata. A questo punto, l’inizio del torneo è a rischio slittamento. Di seguito il comunicato ufficiale. “Il percorso virtuoso intrapreso nella scorsa stagione concedeva alle singole società la libertà di investire sulla costruzione di una squadra competitiva, innalzando il livello del campionato e dello spettacolo, creando così un miglior contesto formativo anche per i giovani, basato sulla meritocrazia. Questo percorso è stato oggi abbandonato dalla Lega Pro per lasciare spazio ... Leggi su calcioweb.eu

MattiaGallo17 : RT @cmdotcom: Serie C, il campionato rischia di slittare ancora: l'AIC minaccia lo sciopero per la prima giornata. I dettagli - cmdotcom : Serie C, il campionato rischia di slittare ancora: l'AIC minaccia lo sciopero per la prima giornata. I dettagli… - junews24com : Ghirelli a muso duro contro l'AIC: «Minaccia di sciopero irresponsabile e irricevibile» - - zazoomblog : Serie C l’AIC proclama lo stato di agitazione - #Serie #l’AIC #proclama #stato - Mediagol : #SerieC, l’#AIC minaccia sciopero dei giocatori alla prima giornata. Il motivo… -