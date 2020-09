Sanchez e il ‘segreto’ sull’Inter: “Dopo il primo giorno allo United volevo già andare via” (Di venerdì 4 settembre 2020) Alexis Sanchez, dopo il prestito di un anno, è diventato un calciatore di proprietà dell’Inter. E, per lui, è una liberazione. Lo svela in un’intervista a Peloteros TV durante una diretta Instagram. “Avevo un accordo col Manchester City – dice – ma per cose di calcio poi l’accordo è stato finalizzato con lo United. Mi ricordo il primo allenamento coi Red Devils, mi vengono in mente tante cose. Dopo la seduta torno a casa e dico alla mia famiglia e al mio agente se non si poteva cancellare il contratto e tornare indietro all’Arsenal. C’era qualcosa che non mi quadrava, che non andava bene. Passa un mese e ho la stessa sensazione: in quel momento non eravamo uniti come squadra, non eravamo una famiglia e questo si rifletteva sul campo. E quando c’era ... Leggi su calcioweb.eu

