Roma, Villar: da carneade a crack per i compagni (Di venerdì 4 settembre 2020) il centrocampista su cui la Roma punta per il presente, ma soprattutto per il futuro. Gonzalo Villar, arrivato a gennaio dalla B spagnola, ci ha messo poco a conquistare Fonseca, che lo ha messo in ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Da carneade a “Fratello, sei un crack”: così #Villar si è preso la #Roma - AhernandezS89 : RT @romanewseu: Dalla Spagna a Roma, #Villar conquista tutti: “Merita la 10 di #Totti. Perché le big spagnole non lo hanno preso?” (FOTO) #… - AntonioAltieri5 : RT @romanewseu: Dalla Spagna a Roma, #Villar conquista tutti: “Merita la 10 di #Totti. Perché le big spagnole non lo hanno preso?” (FOTO) #… - romanewseu : Dalla Spagna a Roma, #Villar conquista tutti: “Merita la 10 di #Totti. Perché le big spagnole non lo hanno preso?”… - sportli26181512 : Villar, l'asso nella manica della Roma di Fonseca: Villar, l'asso nella manica della Roma di Fonseca Lo spagnolo pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Villar Da carneade a “Fratello, sei un crack”: così Villar si è preso la Roma La Gazzetta dello Sport Roma-Sambenedettese dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma torna in campo per sfidare la Sambenedettese: qui tutte le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

FOTO - Villar: "Non c'è maggior orgoglio dell'indossare la fascia del mio Paese"

La Spagna U21 ha battuto i pari età della Macedonia del Nord. La gara, valevole per le qualificazione all'Europeo di categoria, ha visto le Furie Rosse vincere 1-0 grazie al gol su calcio di rigore di ...

La Roma torna in campo per sfidare la Sambenedettese: qui tutte le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.La Spagna U21 ha battuto i pari età della Macedonia del Nord. La gara, valevole per le qualificazione all'Europeo di categoria, ha visto le Furie Rosse vincere 1-0 grazie al gol su calcio di rigore di ...