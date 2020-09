Robertson: “Da egoista spero Messi rimanga al Barcellona” (Di venerdì 4 settembre 2020) Andrew Robertson, capitano del Liverpool campione d’Inghilterra, in conferenza stampa ha commentato un possibile arrivo di Lionel Messi in Premier League. Queste le sue parole: “spero che Messi resti al Barcellona e non venga in Premier, il Liverpool ha già detto che non lo comprerà. In carriera l’ho affrontato due volte, sono state le due gare più difficili. Da egoista, spero resti a Barcellona.” Foto: AS L'articolo Robertson: “Da egoista spero Messi rimanga al Barcellona” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

