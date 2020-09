Richie Rich: ai tempi del film Macaulay Culkin era davvero il ragazzino più ricco del mondo (Di venerdì 4 settembre 2020) Durante le riprese di Richie Rich - Il più ricco del mondo Macaulay Culkin era veramente il ragazzino più ricco del mondo proprio come il suo personaggio. Al momento dell'inizio delle riprese di Richie Rich - Il più ricco del mondo, Macaulay Culkin era veramente il ragazzino più ricco del mondo. Il Forbes Fictional arrivò perfino a classificare Richie Rich come il quarto personaggio di fantasia più ricco nel 2006 con un patrimonio netto di 10,7 ... Leggi su movieplayer

Fitting_Rooms_ : Si capisce molto della mia persona dal fatto che, sin da quando l'ho visto la prima volta, la cosa che desidero di… - Fitting_Rooms_ : RT @_stokazoo: Scusate ma io stavo a guardà sta partita della morte e nessuno dice che c’è Richie Rich?! Ma a che cazzo serve sto social? - espositoadelee : Vorrei anch’io in casa il McDonald’s come Richie Rich - GervinKall : Io nei sogni sono così più viziato di Richie Rich - DavideBenedet19 : Fanno Richie Rich e non siamo a novembre/dicembre questo 2020 inizia seriamente a spaventarmi #richierich #italia1 -