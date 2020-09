Papa Francesco: “L’economia non è accumulare ma dare!” (Di venerdì 4 settembre 2020) Papa Francesco ha parlato durante una riunione del Forum Ambrosetti, di Cernobbio. Il Santo Padre non ha risparmiato critiche ai membri dell’alta finanza. Papa Francesco è sempre stato considerato un Papa profondamente rivoluzionario, di rottura rispetto al passato. Il suo modo di interagire con i fedeli, la sua simpatia, il suo sorriso che lo avvicina … L'articolo Papa Francesco: “L’economia non è accumulare ma dare!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

