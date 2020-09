Loredana Lecciso esce dalla piscina: costume rosso, prospettiva notevole! (Di venerdì 4 settembre 2020) Loredana Lecciso Instagram: la compagna di Al Bano Carrisi chiude l’estate e saluta Settembre in bellezza, postando una foto dall’alto che la ritrae nell’atto di uscire dalla piscina. Sale gli scalini e tiene la testa bassa, la prospettiva è bollente! Loredana Lecciso inaugura settembre con una foto social in piscina … da urlo! Elegante e sinuosa, indossa un costume a due pezzi rosso che le sta d’incanto. A 48 anni, compiuti da poco, la bionda signora Carrisi sembra una modella. Lunghi e biondi capelli sciolti sulle spalle, silhouette invidiabile. E due gravidanze alle spalle! L’affascinante Lory è felice, lo si evince dalle foto pubblicate in questi mesi sui social. ... Leggi su urbanpost

